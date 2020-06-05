Песков отверг возможность национализации «Норникеля»

Темы о возможности национализации «Норникеля» после ситуации с разливом топлива в Норильске не существует, в Кремле о таком не слышали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова и возможность национализации компании.

В то же время Песков заявил, что один из основных совладельцев и глава «Норникеля» Владимир Потанин примет в пятницу участие в совещании у президента Владимира Путина по экологии.

По его словам, Путин в пятницу также пообщается с экологами и зоозащитниками, обсудит ход ликвидации ЧС в Норильске. Встреча пройдет в формате телеконференции. «Будут обсуждаться вопросы о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование в обществе ответственного отношения к животным, воспитание эко-культуры», – сказал он.

Песков также заявил, что на совещании будет рассмотрен «вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае», передает РИА «Новости».

Также Песков призвал не забегать вперед и дождаться результатов разбирательства правоохранительных органов по разливу дизтоплива в Норильске. «Вы знаете, что на предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией. Поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», – сказал Песков.

Он уточнил, что президент Владимир Путин действительно получил информацию о ЧС позже, чем 29 мая. «Да, президенту было доложено позже. Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», – пояснил Песков.

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».