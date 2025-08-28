Число МСП-предприятий по выпуску школьного оборудования увеличилось на 59%

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает пресс-служба Корпорации МСП, число представителей малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве оборудования для школ, выросло на 59% за последние годы, передает РИА «Новости». В настоящее время в этой сфере работают около 4,6 тыс. предприятий, а средний возраст компаний достигает десяти лет, что выше среднего показателя по сектору МСП.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что рост связан с обновлением школьного оборудования, строительством и реконструкцией школ, а также цифровизацией образования. Он добавил: «При этом в последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения – от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий».

Кроме того, среди лидеров по темпам роста находятся производители чемоданов и сумок, включая портфели и рюкзаки, где рост составил 18%, а также производители детского, в том числе школьного, питания с увеличением на 12%. Значительную роль сыграло и то, что после ухода западных компаний малый и средний бизнес занял освободившиеся ниши, начав выпускать не только текстиль и канцтовары, но и современные наборы для изучения технологий Интернета вещей, программирования и робототехники.

Наибольшее количество таких предприятий работает в Москве и Петербурге, где зарегистрировано 753 и 501 МСП соответственно. Московская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, а также Татарстан также входят в число лидеров по количеству производителей школьных товаров.