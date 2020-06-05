Стало известно о сокращении доходов российских футбольных клубов в два раза

Доходы футбольных клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства», – передает ТАСС слова Дюкова на итоговом заседании коллегии Министерства спорта.

«Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола – региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры – удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», – добавил президент РФС.

По его словам, проведение матчей Российский премьер-лиги со зрителями не является обязательным.

«Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», – передает РИА «Новости» слова Дюкова.

Напомним, в конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями.