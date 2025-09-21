  • Новость часаБритания признала Государство Палестина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дети меня и вправду вытащили»
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    26 комментариев
    21 сентября 2025, 16:38 • Новости дня

    Палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

    По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства, передает РИА «Новости».

    Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу. Он отметил, что проведение реформ и выборов станет важным шагом на пути к изменению политической ситуации на палестинских территориях.

    Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что нынешнее правительство Израиля «методично работает» над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Эта позиция, по словам Карни, затрудняет продвижение мирного процесса в регионе.

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для воздействия на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

    Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

    Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

    Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины

    Израиль пригрозил закрытием консульства Франции в Иерусалиме из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассматривает варианты жесткого ответа, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме, на планы Парижа признать государственность Палестины, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.

    По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.

    Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.

    Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico сообщила о планах Макрона создать блок против Израиля и США на ГА ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен объединить ряд стран для признания Палестины государством на 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объединить ряд стран с целью признания Палестины государством, чтобы создать противовес Израилю и США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Источники издания отмечают, что среди государств, готовых объявить о признании Палестины, – Австралия, Андорра, Бельгия, Британия, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция.

    Один из собеседников Politico считает, что такой шаг станет «дипломатической победой» Парижа и усилит давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью остановить военную операцию в секторе Газа.

    Однако газета подчеркивает, что инициатива Макрона высвечивает разобщенность внутри Евросоюза. Германия и Италия пока не готовы признавать Палестину, а премьер-министр Британии Кир Стармер, хотя и поддерживает идею Макрона, может отказаться участвовать в заседании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции в ответ на заявление о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера признать государство Палестина. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Israel Hayom: Израиль могут отстранить от матчей УЕФА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ближайшие дни исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

    Вопрос об исключении израильских клубов и сборных из турниров УЕФА могут рассмотреть на заседании исполкома организации 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

    Источник издания сообщил, что Катар якобы оказывает давление на членов исполкома, большинство из которых поддерживает идею отстранения Израиля. Израиль рассчитывает на поддержку Германии и Венгрии в блокировании решения.

    Ранее 12 стран Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию и Катар, призвали ФИФА исключить израильские команды из международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    До этого израильский МИД называл доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Канада признала государственность Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадская сторона признает государственность Палестины, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни в воскресенье.

    Канада признает Государство Палестина, Оттава предлагает партнерство в «построении надежды на мирное будущее» Палестине и Израилю, указал Карни, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Аббас пообещал Британии проведение реформ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Палестине планируется провести комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Аббас «высоко оценил признание Британией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира», сообщили в канцелярии ПНА, передает ТАСС.

    Аббас отметил, что продолжит выполнять реформы, согласованные в рамках договоренностей с Лондоном.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия.

    Канадский премьер Марк Карни сообщил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации