Палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году
Палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.
По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства, передает РИА «Новости».
Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу. Он отметил, что проведение реформ и выборов станет важным шагом на пути к изменению политической ситуации на палестинских территориях.
Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что нынешнее правительство Израиля «методично работает» над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Эта позиция, по словам Карни, затрудняет продвижение мирного процесса в регионе.
В воскресенье Канада признала государственность Палестины.
