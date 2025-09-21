Spiegel назвал цели сбитых над территорией Польши БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

Все они (БПЛА), по-видимому, были оснащены взрывчаткой и вылетели с территории Белоруссии, как стало известно журналу Spiegel.

«НАТО считает, что по крайней мере пять из них имели целью логистический центр в Жешуве. Голландские истребители F-35 нацелились и ликвидировали беспилотники, летевшие в сторону Жешува. Этот аэропорт является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину», – сказано в статье.

Там напомнили, что канцлер Германии Фридрих Мерц был немедленно информирован о произошедшем, а глава бундесвера Борис Пистуриус назвал инцидент провокацией, намеренным действием против страны-члена ЕС и НАТО.

«Дрон, будь то «Шахид» или что-то подобное, вылетел из Белоруссии. Чтобы добраться из Белоруссии на Украину, совершенно не обязательно пролетать над этой территорией. Разумно предположить, что это было преднамеренное действие», – заявил он.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что обнаруженные Варшавой якобы российские БПЛА не содержали взрывчатки и не нанесли разрушений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше. Дипломат Константин Долгов назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО.