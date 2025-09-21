Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Spiegel назвал цели сбитых над территорией Польши БПЛА
Европейские кураторы Украины продолжают заявлять, что за серией атак БПЛА стоит Москва, а не рассылающий во все концы Киев, в частности глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера рассматривают инцидент в Польше как подтверждение давно звучавших предупреждений об угрозе со стороны России.
Все они (БПЛА), по-видимому, были оснащены взрывчаткой и вылетели с территории Белоруссии, как стало известно журналу Spiegel.
«НАТО считает, что по крайней мере пять из них имели целью логистический центр в Жешуве. Голландские истребители F-35 нацелились и ликвидировали беспилотники, летевшие в сторону Жешува. Этот аэропорт является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину», – сказано в статье.
Там напомнили, что канцлер Германии Фридрих Мерц был немедленно информирован о произошедшем, а глава бундесвера Борис Пистуриус назвал инцидент провокацией, намеренным действием против страны-члена ЕС и НАТО.
«Дрон, будь то «Шахид» или что-то подобное, вылетел из Белоруссии. Чтобы добраться из Белоруссии на Украину, совершенно не обязательно пролетать над этой территорией. Разумно предположить, что это было преднамеренное действие», – заявил он.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что обнаруженные Варшавой якобы российские БПЛА не содержали взрывчатки и не нанесли разрушений.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше. Дипломат Константин Долгов назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО.