    «Дети меня и вправду вытащили»
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    25 комментариев
    21 сентября 2025, 15:05 • Фоторепортаж

    В Волгоградской области прошла«Зарница 2.0»

    В Волгоградской области завершился финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – одного из масштабных молодежных событий года (фото: Движение Первых)

    Решающее противостояние развернулось между армиями «Ока» и «Кама», каждая из которых насчитывала по 240 участников, включая представителей ведомственных и иностранных отрядов (фото: Движение Первых)

    Финальный бой проходил в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Участники применяли настоящую военную технику: танки и БПЛА (фото: Движение Первых)

    Кроме того, участникам предстояло преодолеть минное поле, столкнуться с условиями биохимического поражения. На полигоне звучали взрывы, регулярно ставились дымовые завесы (фото: Движение Первых)

    Руководил игрой начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Он подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, а также заметил, что для победы в конкурсе были необходимы не только знания о военном ремесле, но и умение принимать решения в сложных обстоятельствах (фото: Движение Первых)

    Тактический сценарий предусматривал захват условного населенного пункта. Участники продемонстрировали слаженность в действиях подразделений, организованное управление и владение современными технологиями, включая лазертаг-системы и БПЛА (фото: Движение Первых)

    Командовали армиями Герои России и кавалеры ордена Мужества. Все они поделились с ребятами неоценимым боевым опытом (фото: Движение Первых)

    В целом проект сумел объединить более трех млн детей по всей России (фото: Движение Первых)

    Участники проходили отборочные этапы на протяжении восьми месяцев: от отборочного до всероссийского (фото: Движение Первых)

    Участники игры получили уникальную возможность пообщаться с настоящими защитниками Отечества, перенять их опыт и вдохновиться примером мужества и преданности Родине (фото: Движение Первых)

    Подобные программы направлены на развитие патриотизма у подрастающего поколения (фото: Движение Первых)

    В целом взаимодействие с настоящими защитниками Отечества позволило детям вживую понаблюдать за примерами для подражания (фото: Движение Первых)

    Таким образом участие героев в «Зарнице 2.0» стало важным этапом в патриотическом воспитании подрастающего поколения (фото: Движение Первых)

    Опытные военные отвечали за стратегическое планирование, координацию подразделений и управление действиями молодых участников в тактической игре (фото: Движение Первых)

    Ребятам-участникам мероприятия конкурс запомнился как крайне интересное и увлекательное мероприятие (фото: Движение Первых)

    Мероприятие подарило детям возможность лучше понять современные аспекты ведения боевых действий (фото: Движение Первых)

    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля
    В Волгоградской области начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

