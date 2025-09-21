Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.3 комментария
В Волгоградской области прошла«Зарница 2.0»
В Волгоградской области завершился финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – одного из масштабных молодежных событий года (фото: Движение Первых)
Решающее противостояние развернулось между армиями «Ока» и «Кама», каждая из которых насчитывала по 240 участников, включая представителей ведомственных и иностранных отрядов (фото: Движение Первых)
Финальный бой проходил в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Участники применяли настоящую военную технику: танки и БПЛА (фото: Движение Первых)
Кроме того, участникам предстояло преодолеть минное поле, столкнуться с условиями биохимического поражения. На полигоне звучали взрывы, регулярно ставились дымовые завесы (фото: Движение Первых)
Руководил игрой начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Он подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, а также заметил, что для победы в конкурсе были необходимы не только знания о военном ремесле, но и умение принимать решения в сложных обстоятельствах (фото: Движение Первых)
Тактический сценарий предусматривал захват условного населенного пункта. Участники продемонстрировали слаженность в действиях подразделений, организованное управление и владение современными технологиями, включая лазертаг-системы и БПЛА (фото: Движение Первых)
Командовали армиями Герои России и кавалеры ордена Мужества. Все они поделились с ребятами неоценимым боевым опытом (фото: Движение Первых)
В целом проект сумел объединить более трех млн детей по всей России (фото: Движение Первых)
Участники проходили отборочные этапы на протяжении восьми месяцев: от отборочного до всероссийского (фото: Движение Первых)
Участники игры получили уникальную возможность пообщаться с настоящими защитниками Отечества, перенять их опыт и вдохновиться примером мужества и преданности Родине (фото: Движение Первых)
Подобные программы направлены на развитие патриотизма у подрастающего поколения (фото: Движение Первых)
В целом взаимодействие с настоящими защитниками Отечества позволило детям вживую понаблюдать за примерами для подражания (фото: Движение Первых)
Таким образом участие героев в «Зарнице 2.0» стало важным этапом в патриотическом воспитании подрастающего поколения (фото: Движение Первых)
Опытные военные отвечали за стратегическое планирование, координацию подразделений и управление действиями молодых участников в тактической игре (фото: Движение Первых)
Ребятам-участникам мероприятия конкурс запомнился как крайне интересное и увлекательное мероприятие (фото: Движение Первых)
Мероприятие подарило детям возможность лучше понять современные аспекты ведения боевых действий (фото: Движение Первых)