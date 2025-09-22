Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

Tекст: Денис Тельманов

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.