«Интервидение» громко вернулось на сцену мировой музыки

В Москве состоялся финал международного песенного конкурса «Интервидение». В соревновании приняли участие 23 страны, а его победителем стал артист из Вьетнама Дык Фук (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

К участникам конкурса обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул важность данного события, а также выразил надежду, что «Интервидение» станет форматом, любимым во всем мире (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Победителя конкурса определяло международное жюри. В его состав вошло по одному человеку от каждой страны-участницы. Лучшего исполнителя выбирали именитые композиторы, вокалисты и продюсеры (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Казахстан представлял Ернар Садирбаев с песней «Свет степи». Сам исполнитель является лауреатом большого числа национальных и международных премий (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Белоруссию с песней «Мотылек» представляла Анастасия Кравченко. Ее номер запомнился зрителям и жюри умелым использованием реквизита и возможностей сцены (фото: Александр Щербак/ТАСС)

С музыкой ОАЭ зрителей познакомил певец Саиф Аль-Али. Классическое образование по фортепиано и уду позволило Саифу выработать уникальный стиль, в котором сочетаются восточные мотивы и элементы мировой музыкальной культуры (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Санайпей Танде представила Кению. В ее композиции «Flavour» сплелись ритмы Восточной Африки и неповторимый авторский стиль (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Легенда современной балканской сцены, мультиинструменталист, певец и композитор Слободан Тркуля представил Сербию. Его имя хорошо известно не только в Европе, но и далеко за ее пределами (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Мадагаскар отправил на конкурс сразу двух замечательных исполнителей: Denise и D-Lain. Оба артиста давно работали над собственными сольными карьерами, однако их дуэт сформировался недавно. В финале они познакомили зрителей с энергичным и интересным звучанием Африки (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Финал продлился четыре часа. Помимо выступлений самих артистов в нем были представлены и творческие номера, призванные познакомить зрителей с культурой и песнями России (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

В рамках концерта известные артисты России Дима Билан и Полина Гагарина исполнили лиричную, но запоминающуюся песню «На заре» (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Китай представил певец Ван Си, чье исполнение поразило зрителей умелым сочетанием современных музыкальных тенденций и академического вокала (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Не обошлось и без неожиданностей: представлявший Россию певец Shaman попросил судей не оценивать его выступление. Свое решение артист объяснил гостеприимностью нашей страны и нежеланием отбирать баллы у других участников (фото: Александр Щербак/ТАСС)

ЮАР представила энергичная группа Mzansi Jikelele, запомнившиеся зрителям умелым подбором традиционных костюмов (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Честь Таджикистана отстаивал Фаррух Хасанов. Его песня на русском языке впечатлила жюри сильной эмоциональной подачей и искренностью (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

Омар Аседо из Венесуэлы порадовал слушателей зажигательной композицией с латинскими ритмами (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Бразилию представили супруги Лусиану Калазанс и Таис Надер. В их выступлении удалось совместить богатый сценический опыт и любовь к культуре собственной страны (фото: Владимир Гердо/ТАСС)