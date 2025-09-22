Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.15 комментариев
Дагестан установил рекорд по переработке рыбы в 2025 году
С начала 2025 года в Дагестане переработали более 4300 тонн рыбы
Объем переработки рыбы в Дагестане в первые месяцы 2025 года превысил 4300 тонн, что составляет почти три четверти от прошлогоднего показателя.
Республика Дагестан демонстрирует устойчивый рост переработки водных биоресурсов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Основной объем сырья поступает из Каспийского моря, где ежегодно добывается от 30 до 40 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2024 году на переработку было направлено 5300 тонн рыбы, а еще 550 тонн доставили из других регионов.
В 2025 году предприятия республики уже переработали свыше 4300 тонн рыбы, что составляет около 74% от годового объема предыдущего года. В регионе действует государственная программа поддержки рыбохозяйственного комплекса, благодаря которой ежегодно до 30 предприятий получают субсидии на приобретение современного оборудования.
В этом году в республике работают 18 перерабатывающих организаций – это вдвое больше, чем год назад. Объем холодильного оборудования увеличился с 5669 тонн в 2022 году до 6100 тонн в 2025-м. Положительная динамика связана с модернизацией инфраструктуры, ростом спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также внутренним туризмом: в 2024 году Дагестан посетили 1,8 млн туристов, в 2025 году ожидается до 2 млн.
В ближайшие месяцы продолжится наращивание мощностей. В октябре в Кизлярском районе откроется новый завод по глубокой переработке рыбы, а также пройдет модернизация уже действующих цехов, например, предприятия в поселке Манас, выпускающего консервы из кильки в томате. Развитие отрасли способствует созданию рабочих мест и расширяет промышленную базу республики.