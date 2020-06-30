Москва потребовала расследовать призывы «свести счеты с русскими» в США

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать угрозы, которые поступили дипломатам после публикации о якобы «сговоре» России с талибами по поводу американских военнослужащих. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.

«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас – у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в Госдепартамент с требованием провести расследование», – передает его слова ТАСС.

Антонов также отметил, что американские СМИ не обращались в российское посольство за пояснениями по поводу публикации о якобы «сговоре» России с талибами.

«Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что распространенные ведущими СМИ утверждения – ложь. Без предъявления каких-либо доказательств Россию огульно обвиняют в несусветных грехах. Хотят создать у публики впечатление, что наша страна мешает США, их усилиям в борьбе с терроризмом. Заказчики информационной провокации даже не потрудились обратиться в посольство за пояснениями. Мы, разумеется, оперативно дали свой комментарий, хотя запросов наша дипмиссия не получала», – отметил руководитель диппредставительства.

Антонов подчеркнул, что посольство внесет «коррективы во взаимодействие с печатными изданиями и каналами», которые отличились «в тиражировании лживых обвинений».

Ранее в Кремле подчеркнули, что никаких контактов между властями США и Кремлем по сообщению американских СМИ о якобы сговоре талибов с Россией не было.

Напомним, газета The New York Times заявила, что разведка США рассматривала версию о наличии связи между гибелью троих американских военных в Афганистане в 2019 году и возможным сговором России с талибами. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.