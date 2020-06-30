Главврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентов

Перевозкой тел умерших в Коммунарке пациентов занимались агенты или индивидуальные предприниматели, недалеко от больницы были найдены копии титульных листов медкарт, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

На своей странице в Facebook Проценко написал, что в настоящее время компетентные органы занимаются этим вопросом.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», – отметил главврач.

По его словам, в настоящий момент действуют определенные правила выдачи и захоронения тел умерших. Так как больница в Коммунарке работает с больными с коронавирусом, эти правила распространяются и на патологоанатомическое отделение.

Так, при получении закрытого гроба в больнице родственник или его доверенный представитель подписывает требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба.

По его словам, услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. И после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо на их доверенных лицах.

«Про якобы обнаруженные документы. Я уже писал, что это не медицинские карты, это ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего. Все оригиналы медицинской документации, история болезни хранятся в больнице в специальном архиве», – добавил Проценко.

Накануне СМИ сообщили, что прохожие якобы обнаружили вблизи инфекционной больницы в Коммунарке пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами, документацией по умершим от COVID-19, бирками от трупов и зараженной кровью. Позже главврач медучреждения Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, однако опроверг информацию о найденных медицинских картах пациентов.

Следственный комитет решил провести проверку после обнаружения пакетов для перевозки тел умерших от COVID-19 около больницы в Коммунарке.

Патологоанатом рассказал газете ВЗГЛЯД, как пакеты для трупов могли оказаться возле Коммунарки.

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