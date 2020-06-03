Порноактера заподозрили в убийстве жабьим ядом

Гражданская гвардия Испании задержала известного актера порнофильмов Начо Видаля, который обвиняется в непредумышленном убийстве во время проведения «шаманского ритуала» с использованием яда жабы, сообщает газета Español.

Известно, что вместе с Видалем в конце мая были задержаны его знакомый и домработница, которые также участвовали в «ритуале», закончившемся трагическим исходом. Все они обвиняются в непредумышленном убийстве по неосторожности и освобождены под судебный надзор, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 28 июля 2019 года, когда в доме актера скоропостижно скончался фотограф модного издания Хосе Луис Абад. Сообщается, что 46-летний Видаль предложил ему вещество диметилтриптамин – психоделик, вызывающий интенсивные галлюцинации, содержащийся на коже некоторых видов жаб. Через несколько секунд после приема наркотика в результате инфаркта фотограф умер.

Расследование смерти Абада, которую сначала квалифицировали как несчастный случай, потребовала провести семья погибшего.