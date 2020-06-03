Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге

В результате пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает пресс-служба городского МЧС.

«В 05.50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров. В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения)», – сказал ТАСС представитель ведомства.

По данным экстренных служб, пожар произошел из-за курения пациента.

Как сообщает источник РИА «Новости», в настоящее время огонь потушен.

Это не первое возгорание в больницах за последнее время. 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. По предварительным данным, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» компании КРЭТ.

После случившегося Росздравнадзор на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.