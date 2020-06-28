Путин раскрыл причины, по которым Россия оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-19

Россия оказывала помощь странам Европы во время распространения коронавируса не по политическим соображениям, а потому что им было тяжело, и они сами об этом попросили, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счет политического характера», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Он также отметил, что попытки скомпрометировать «благородные действия и порывы» России заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.

«На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция России, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами», – добавил Путин.

По его словам, в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, «а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование» на международной арене, «ведут в тупик» и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу.

Ранее президент назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться. Он уточнил, что реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.

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