Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых масштабных

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Президент подчеркнул, что эпидемия оказалась широкой – «много людей болело и до сих пор еще болеет».

«Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются», – добавил он.

Президент отметил, что реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.

По его словам, некоторые коллеги были против прямых выплат, поддерживающих людей. «Коллеги исходили из так называемой экономической целесообразности, полагали, что этого делать не следует», – рассказал Путин, посчитав это неправильным подходом, так как «в текущих условиях мало было поддержать бизнес, нужно было поддержать людей напрямую».

Ранее российский лидер заявил, что «коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию», приведя в пример телемедицину, которая, по его словам, просто существовала, однако нынешние условия подтолкнули ее развитие.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД