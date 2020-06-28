Путин оценил глобальные последствия коронавируса

Коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию, заявил президент России Владимир Путин в эфире «России 1».

«Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса. Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле. Он просто подтолкнул некоторые процессы», – передает слова Путина ТАСС.

В пример президент привел телемедицину. По его словам, она и раньше существовала, однако нынешние условия подтолкнули ее развитие.

«В этом смысле инфекция кое-что изменила, но она кардинально ничего не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя», – сказал он, заметив однако, что «качество нашего бытия поменяется».

Он добавил, что для эффективной борьбы с пандемией надо объединять усилия, а не наращивать взаимные обвинения.

В обращении к россиянам в понедельник Путин заявил, что пандемия разделила время на до и после нее.