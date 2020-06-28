Путин объяснил, зачем пошел в Коммунарку в начале эпидемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, почему решил лично посетить больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом. По его словам, этот риск был оправданным.

«Чего я туда пошел? Первое, что я хотел – посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило», – передает слова Путина РИА «Новости».

У него спросили, не было ли это решение слишком высоким риском, на что Путин ответил отрицательно. Он добавил, что перед походом в «красную» зону проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения и был «соответствующим образом экипирован».

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и (премьер-министр Михаил) Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что период пандемии подтвердил удачность выбора кандидатур на высокие госпосты, передает ТАСС.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своем волнении за Владимира Путина во время посещения больницы в Коммунарке.

В марте Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу. Позже стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.