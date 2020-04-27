Песков рассказал о волнении за Путина из-за визита в Коммунарку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своем волнении за Владимира Путина во время посещения больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.

«Конечно, мы все за него волновались. Но он был в сопровождении очень опытных вирусологов. Даже несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии все-таки словил этот коронавирус (слава богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищен от инфицирования», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Также Песков рассказал, что президент минимизировал все очные контакты, «хотя они и не исключены полностью».

«С некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что все, кто встречается с Путиным, предварительно сдают тест на коронавирус, в том числе и сам президент.

Вместе с тем пресс-секретарь опроверг слухи о том, что Путин якобы где-то «укрылся». По словам Пескова, президент находится в своей резиденции в Ново-Огареве.

«Он там и живет, и работает. Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной – ежедневной и даже ежечасной – его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», – отметил Песков.

На вопрос о том, как изменился распорядок дня президента и стало ли у него больше свободного времени, представитель Кремля заявил, что не знает, как Путин проводит время за пределами своей работы.

«Но повторюсь – карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. И то, что вы видите по телевизору – это лишь малая часть его повестки. Рабочий день президента никак не нормирован – ни временем суток, ни днем недели», – рассказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин «по-прежнему привержен спортивному образу жизни – занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке». Также Песков отметил, что Путин любит читать, в частности книги об истории.

В марте Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу. Позже стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. В Кремле подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус, и у него все нормально.

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