Ефремов сделал «политическое заявление»

Михаил Ефремов сделал публичное «политическое заявление» через своего адвоката Эльмана Пашаева с разъяснениями о роли политики в его уголовном деле о ДТП со смертельным исходом, а также по поводу его высказываний о власти.

«Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни [президент Владимир] Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», – передает слова Пашаева «Московский комсомолец».

«Произошло ДТП, и в нем разберутся следствие и суд. Вот что он говорил мне и попросил предать гласности при первой же возможности: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», – передал слова Ефремова адвокат.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Пашаев отметил, что спрашивал подзащитного о голосовании по поводу внесения изменений в Конституцию. «Михаил сказал, что в политической части этих поправок не разбирается и ничего сказать не может, но очень хорошо отозвался о социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений», – добавил защитник.

«Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на [YouTube] канале «Гражданин поэт», в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа». При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях», – процитировал актера Пашаев.

Напомним, адвокат ранее заявил, что у Ефремова 25 июня, произошел сердечный приступ.

Ранее Пашаев заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить». Сын Захарова эмоционально отреагировал на это предложение.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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