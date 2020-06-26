Голосование на придомовых участках назвали легким и безопасным

Граждане России по всей стране воспользовались возможностью принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию на придомовых участках или на дому.

Так, в Новокузнецке в штатном режиме работают 210 стационарных избирательных участков. Жители говорят, что «очень удобно» голосовать рядом с домом, так как из-за коронавируса «рисковать не хотели», передает 10kanal.ru.

В Барнауле работало несколько десятков выездных точек, передает «ПолитСибРу-новости».

В избирательной комиссии указали, что «такой формат голосования позволяет приблизить участки к избирателям», при его использовании «голосовать легко и неопасно», участники голосования получают средства защиты, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Есть возможность проголосовать дома – вызвать комиссию можно, если вы болеете, имеете ограниченные возможности здоровья или сидите на самоизоляции.

Как сообщает «ТуваМедиаГрупп», жители Тувы также активно голосуют на дому.

У выездной бригады есть с собой антисептики, бюллетени, заявления и переносная урна. Дверь дома и урну обрабатывают антисептиком, просят избирателей продемонстрировать паспорт. После этого заявление и бюллетень кладут в пакет, где лежат маска, перчатки, одноразовая шариковая ручка.

В Красноярске член избирательной комиссии Екатерина Гридасова сообщила, что «любой желающий может подать заявку на голосование вне помещения». Нужно «оставить заявку», после чего представители комиссии «созвонятся с избирателем и назначат время и дату», передает «Енисей».

В Челябинской области отметили, что голосовать дома можно «по уважительной причине». В частности, голосование на дому организовали специально для многодетных семей, передает 1obl.ru.

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова лично посетила семью избирателей, Валентину и Александра Сергеевых, чтобы убедиться в правильной организации надомного голосования. Поясняется, что Сергеевы «находятся в группе риска, поэтому решили голосовать на дому», пишет «Комсомольская правда».

В Дагестане одной из тех, кто голосовал на дому стала ветеран журналистики, войны и труда, 88-летняя жительница Кайтагского района Асият Магомедсаидова. Она пояснила, что по состоянию здоровья ей было тяжело добираться до избирательного участка. Она «поблагодарила членов комиссии за чуткое внимательное отношение к людям почтенного возраста», пишет «Деловой Кайтаг».

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

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