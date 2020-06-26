«Турецкий поток» захотели продлить до Венгрии

Газотранспортный оператор Венгрии FGSZ одобрил вложения в строительство газопровода с Сербией, по этой нитке может пойти газ из «Турецкого потока», пишут СМИ.

Мощность этого участка должна составить до 6 млрд кубометров в год, передает «Интерфакс» со ссылкой на FGSZ.

Строительство планируется завершить к 1 октября 2021 года.

Отмечается, что по этому газопроводу в том числе может проходить газ «Турецкого потока».

8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле. По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.