Назван ожидаемый объем получаемого Турцией газа по «Турецкому потоку»

По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год, сообщил глава Минэнерго республики Фатих Донмез на официальной церемонии ввода трубопровода в эксплуатацию.

«Турецкий поток» – стратегический проект, который обеспечит вклад в стабильность региона. Благодаря проекту 15,7 млрд кубометров газа останутся в Турции, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу», – приводит его слова ТАСС.

5 января российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начали получать Греция и Северная Македония. 1 января газ из России по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию.