Байден заявил о 120 млн жертв COVID-19 в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в США жертвами коронавируса стали 120 млн человек.

Байден оговорился, когда выступал в Пенсильвании, передает Fox News.

Он заявил, что у людей в США «нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать».

«Теперь у нас более 120 млн погибших от COVID», – сказал он.

Республиканцы увидели в заявлении Байдена доказательство того, что бывший вице-президент США не в своем уме, передает RT.

Вероятно, Байден сам заметил свою ошибку, но распространяемое в Сети видео обрывается после его заявления.

Joe Biden is very confused.



He just falsely claimed 120 million Americans (more than one-third of the country) died from the coronavirus.



This is after he previously claimed 150 million Americans died from guns.



He's not playing with a full deck, folks. #BarelyThereBiden pic.twitter.com/GwKgdiFjdb — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) June 25, 2020

Напомним, по данным Университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло почти 2,4 млн, а количество летальных исходов – почти 122 тысяч.