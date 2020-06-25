«Казачья партия» призвала принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Председатель «Казачей партии России» Николай Константинов призвал сторонников партии принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

«Они [поправки] как минимум открывают окно возможностей и для нас, и для будущих поколений россиян. Сила и мощь государства – в совокупности сил и ответственности каждого из нас. Приходите на общероссийское голосование», – говорится в обращении, передает ТАСС.

По словам Константинова, закрепление в основном законе страны института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях «настоящими семейными традициями российского казачества».

Также он отметил, что закрепление в конституции запрета для госслужащих на иностранное гражданство либо вид на жительство ужесточает правила для поступления на государственную службу.

«В органы власти должны избираться преимущественно выросшие и живущие на территории Российской Федерации граждане, для которых Отечество не пустой звук», – отметил он.

В четверг на всей территории России и за рубежом стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Для жителей Москвы и Нижнего Новгорода стартовало электронное голосование по поправкам в Конституцию России.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля.