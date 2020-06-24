Региональные отделения «Голоса» стали отказываться от наблюдения за голосованием по Конституции

Несмотря на то, что ассоциация наблюдателей «Голос» заявила о проведении полномасштабного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию России, региональные отделения движения стали отказываться от организации наблюдения.

Такое решение, в частности, приняло региональное отделение в Нижнем Новгороде, сообщает интернет-проект «Антипропаганда».

О соответствующем решении объявила глава отделения Марина Чуфарина.

По мнению экспертов, мнение которых приводит «Антипропаганда», позиция Чуфариной означает начало политического раскола внутри «Голоса». «Вероятнее всего, до «Голоса» дошли политические баталии в оппозиции между сторонниками бойкота и протестного голосования», – говорится в публикации.

Как считают в самом движении, нижегородская команда – одна из самых сильных в стране. Так, по словам координатора екатеринбургского отделения «Голоса» Александра Грезева, в Нижнем Новгороде у движения одна из самых молодых и сильных команд. Он признал, что в движении есть разные мнения и часть активистов и региональных координаторов действительно выступает за отказ от наблюдения. Однако их, по словам Грезева, меньшинство, в основном они представляют малые и средние города.

«Попытки как-то оправдать или объяснить позицию нижегородского отделения руководством «Голоса» – сопредседателем движения Станиславом Андрейчуком – не удались, так как они больше похожи на оправдание и растерянность», – отмечает «Антипроганда», приводя заявление Андрейчука о том, что «Голос» является «демократической организацией», участники которой могут сами принимать решения. «От наблюдения отказалось одно [региональное отделение]. Всего их в организации более 40», – сказал он, добавив, что «Голос» продолжит работу в Нижнем Новгороде.

Между тем ранее в среду пользователи социальных сетей опубликовали фотографию, сообщив, что представители посольства США побывали в офисе движения «Голос».

Накануне представители «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) и Совета при президенте по правам человека опубликовали открытое заявление, в котором раскритиковали предлагаемые движением «Голос» форматы наблюдения на голосовании по поправкам к Конституции. Подчеркивалось, что обращения «Голоса» «с головой выдают неприкрытую нацеленность на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования».

В свою очередь политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивала, что движение «Голос» является иностранным агентом, работает «абсолютно непрозрачно», «допускает многочисленные нарушения» и «год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы».

«При подготовке голосования по поправкам в Конституцию принимаются серьезнейшие меры безопасности, чтобы не подвергать угрозе здоровье избирателей на участках. Причем эти меры никак не влияют на легитимность голосования. Организация «Голос» просто не знает, к чему бы придраться, и поэтому делает столь странные заявления», – отмечала Федорова.