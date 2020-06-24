Блогеры заметили встречу американских дипломатов и представителей движения «Голос»

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографию, сообщив, что представители посольства США побывали в офисе движения «Голос».

«Сообщают, что представители дипмиссии США наведались с визитом в офис движения «Голос». Иностранное вмешательство в голосование по поправкам в Конституцию РФ? Нет, не слышали...» – написал блогер Константин Ткаченко, опубликовав снимок, на котором виден автомобиль с дипломатическими номерами.

Ранее представители «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) и Совета при президенте по правам человека опубликовали открытое заявление, в котором раскритиковали предлагаемые движением «Голос» форматы наблюдения на голосовании по поправкам к Конституции. Подчеркивалось, что обращения «Голоса» «с головой выдают неприкрытую нацеленность на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования».

В свою очередь политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивала, что движение «Голос» является иностранным агентом, работает «абсолютно непрозрачно», «допускает многочисленные нарушения» и «год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы».

«При подготовке голосования по поправкам в Конституцию принимаются серьезнейшие меры безопасности, чтобы не подвергать угрозе здоровье избирателей на участках. Причем эти меры никак не влияют на легитимность голосования. Организация «Голос» просто не знает, к чему бы придраться и поэтому делает столь странные заявления», – отмечала Федорова.