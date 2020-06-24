Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова был розыгрышем и частью шоу.

Звезды, участвующие в программе Comment Out, пишут в Instagram другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».

Маркони рассказал «Комсомольской правде», что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими. Он отметил, что им дали одно задание на двоих. «Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», – сказал он.

Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.

Ведущий также заявил, что до выхода программы Асмус и Харламов будут опровергать его слова.

По его словам, Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу, поскольку являются прекрасными актерами.

«Как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.

Отметим также, что два дня назад один из участников команды Comment Out, актер Андрей Трушин, опубликовал совместное фото с Харламовым.

Асмус на своей странице в Instagram заявила, что обожает «диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования». «Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова «Текст», хайп, бумеранг, Янковский, «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. (...) Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод. Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты))» – обратилась она к подписчикам.

Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Шоу Comment Out ранее уже оказывалось в центре внимания, когда телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил комика Сергея Светлакова за готовность стерпеть наказание, чтобы не оскорблять его в соцсети.