Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал шоу на YouTube, в котором комик Сергей Светлаков оказался перед выбором – либо оскорбить Соловьева, либо быть побитым плеткой.

«Сергей, спасибо», – написал Соловьев в Instagram. Он призвал подписчиков «посмотреть, через что прошел Сергей, чтобы не писать про меня гадости».

Речь идет о шоу Comment Out, выпуск которого появился на YouTube-канале «Чикен Карри». Светлаков вытащил карточку, в которой на выбор было два варианта. Первое задание гласило: «Кнут и пряник: два человека одновременно хлещут тебя плеткой и кормят печеньками». Вторым заданием предлагалось оставить на странице Соловьева комментарий с оскорбительным текстом.

Светлаков выбрал первый вариант и отказался публиковать соответствующий пост.

В комментариях на странице Соловьева многие одобрили решение Светлакова, а также назвали «чушью» сам формат программы, в которой принял участие комик.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков выпустил песню под названием «Вечерний М», в которой рассказывается о «пропагандисте» на российском телевидении. Соловьев выступил с критикой в адрес Гребенщикова, предположив, что на нем сказалось «тлетворное влияние бандеровской Украины».

При этом телеведущий раскритиковал СМИ, которые гадали, кому посвящается эта композиция. Журналист указал, что они «неспособны открыть программу ТВ» и убедиться, что в России есть только одна программа, в названии которой есть слово «вечерний», намекая на «Вечерний Ургант».

Несмотря на критику, Владимир Соловьев остается самым популярным и наиболее авторитетным российским журналистом. Также Соловьев является одним из лидеров рейтинга доверия у жителей Донбасса.