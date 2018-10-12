Владимир Соловьев поблагодарил зрителей за доверие

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД итоги исследования «Образ журналиста в массовом сознании россиян», согласно которому его признали самым авторитетным среди журналистов. Соловьев поблагодарил участников опроса и объяснил, что для него гораздо важнее личного успеха.

Владимир Соловьев отметил, что его реакция на результаты опроса, согласно которому он пользуется наибольшим авторитетом у россиян среди всех журналистов, была очень спокойной.

«Я благодарю за доверие принимавших участие в опросе, – сказал Соловьев. – Но здесь, мне кажется, гораздо важнее посмотреть на список тех журналистов, которым доверяют. Нельзя не обратить внимание, что подавляющее большинство телевизионных журналистов, кому доверяют, работают на телеканале «Россия». Очень приятно, что там и Андрей Малахов, и Дмитрий Киселев, и Ольга Скабеева, и Евгений Попов, и Аркадий Мамонтов».

«Это означает, что мы в командном зачете победили. Это показывает высокое доверие народа нашему каналу, и это конечно гораздо важнее для меня. Важно, какой команда дает результат», – подчеркнул телеведущий.

Напомним, согласно исследованию «Образ журналиста в массовом сознании россиян», наибольшим среди всех журналистов авторитетом у россиян пользуется Владимир Соловьев, за которого проголосовали 11,1% участников опроса. На втором месте Андрей Малахов с 8,2%. Примечательно, что у самого авторитетного из интернет-журналистов Юрия Дудя поддержка значительно ниже – 0,7%.

По мнению Соловьева, это как раз связано с тем, что большинство коллег из этой сферы искренне убеждены, что аудитория – это то небольшое количество людей, с которым они общаются каждый день, те кто сидят в Сети и доверяют сети. «А народ – он иной, зритель – он иной, восприятие людей иное. Поэтому они так и ранжируют», – подчеркнул собеседник.

Он уверен, что с этим же связано и меньшее число проголосовавших за самого авторитетного из представителей печатных СМИ – Дмитрия Быкова (0,2%).

«А кто сейчас читает бумажные СМИ? Посмотрите, насколько у них упали тиражи. Они уходят в Сеть. В Сети свой язык, своя манера подачи. Немногим это удается. А многие, кто начинали с бумажной версии, они так и мучаются в представлениях того века», – отметил Соловьев.

По его словам, любой формат имеет право на жизнь. «Но иногда [формат] не соответствует ожиданиям», – резюмировал телеведущий.