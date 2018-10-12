Россияне выбрали самых авторитетных журналистов

Наибольшим среди всех журналистов авторитетом у россиян пользуется Владимир Соловьев, говорится в докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян».

Также в тройку лидеров вошли Андрей Малахов и Владимир Познер. Отмечается, что Соловьев, Малахов и Познер лидируют с большим отрывом. Соловьева назвали 178 человек, Малахова – 131, Познера – 116. Пресса, радио и интернет по сравнению с ТВ оказались не персонифицированными.

51% респондентов не смогли назвать ни одного журналиста, которого считают авторитетным, передает РИА «Новости».

Среди качеств российских журналистов называют смелость (79% респондентов), чувство юмора (77%), упорство (75%). «Единственное отрицательное качество, которое приписывают журналистам большая часть опрошенных – наглость и назойливость», говорится в докладе.

41% опрошенных оценивают влияние журналистов как положительное, 30% – утверждают, что его нет. При этом 50% участников опроса согласилась с суждением «Я не верю большинству сообщений в СМИ» (не согласились 33%), 58% не согласились с суждением «Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио» (согласились 33%).

Также удалось установить, что телевидение теряет свои позиции как главный информационный канал для россиян и уступает интернету.

Исследование проводилось в июле-августе. Были опрошены 1 тыс. 604 человека, опрос проводился среди лиц старше 18 лет в форме личного интервью дома у респондентов. Доклад подготовлен исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

В 2017 году Соловьев был избран председателем Союза журналистов России.