Рейтинг доверия у жителей Донбасса возглавили Путин и Соловьев

Украинские СМИ опубликовали результаты социологического исследования, которое выявило известных людей, пользующихся наибольшим доверием у жителей Донбасса.

Результаты опроса публикует украинское издание «Зеркало недели». Уточняется, что исследование проводилось Украинским институтом будущего (УИБ) и компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп».

Жителей провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик спросили: «Кто из ваших соотечественников (журналистов, актеров, артистов, телеведущих, политиков), мнение которых вызывает доверие, является для вас авторитетом?» На открытый вопрос, который не предполагал перечня имен, 11,2% респондентов ответили, что таким человеком для них является президент России Владимир Путин. 9,1% участников опроса заявили, что это телеведущий Владимир Соловьев.

Третьим по популярности стал вариант «никто, нет таких» – так ответили 7,2% респондентов.

В лидерах также оказались телеведущая Ольга Скабеева (6,7%), глава ДНР Денис Пушилин (2,9%) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (2,5%). В списке оказались даже ныне покойные личности: например, убитый глава ДНР Александр Захарченко (4,1%) и скончавшийся летом 2018 года певец Иосиф Кобзон (2,4%).

Украинский президент Владимир Зеленский занял третье место с конца рейтинга, набрав всего 1,3 голосов и лишь на один голос опередив российского шоумена Ивана Урганта.

Всего в опросе высказались 1606 респондентов из ДНР и ЛНР.