Франция обвинила власти Белоруссии в нарушении международных обязательств

Задержание претендентов на пост президента Белоруссии противоречит международным обязательствам Минска как члена ОБСЕ, Франция призывает Белоруссию обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций, говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Франции.

«Заключение под стражу двух кандидатов на грядущих президентских выборах в Белоруссии и задержания простых граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в поддержку [участников избирательной кампании] противоречит международным обязательствам Белоруссии, являющейся членом ОБСЕ. Франция призывает Белоруссию соблюдать свои обязательства и обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций», – приводит заявление пресс-службы французского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Накануне член Европейского парламента от Германии Михаэль Галер пригрозил введением санкций со стороны ЕС против руководства Белоруссии, если глава республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

В прошлую пятницу Евросоюз призвал Минск немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Во вторник Лукашенко прибыл в Москву. В среду, 24 июня, глава республики вместе с сыновьями будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Между тем главный соперник Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Его имущество арестовано. Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что сложившаяся ситуация носит заказной политический характер. Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания и нарушением права на юридическую помощь.

Всего белорусскими силовиками были задержаны около 20 человек, включая сына Бабарико. 22 июня Комитет государственной безопасности Белоруссии подтвердил, что Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

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