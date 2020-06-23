Касперская назвала снижение налогов для IT-компаний «очень крутой мерой»

Генеральный директор компании InfoWatch, глава правления ассоциации программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что на снижение налогов для IT-отрасли, анонсированное президентом Владимиром Путиным, это очень «крутая мера».

Она отметила, что снижение страховых взносов – беспрецедентная мера. По ее словам, раньше такую ставку налога имели единицы компаний, работавшие по специальным льготным программам, сообщает портал «Говорит Москва».

«Это очень крутая мера. Это прям супер здорово, потому что основные расходы разработчиков – это как раз расходы на фонд оплаты труда и связанные с ним налоги. Мы даже, честно говоря, не ожидали, что так здорово будет. Раньше такую меру имели только отдельные предприятия на территориях опережающего развития. То, что это распространили на отрасль, я обеими руками поддерживаю», – заявила Касперская.

Напомним, во вторник Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда – значительно снижены ставки налога на прибыль и страховых взносов.

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