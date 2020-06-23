Путин поручил направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости

Президент Владимир Путин во время своего обращения к российским гражданам предложил выделить дополнительные 100 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний.

«Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Эти средства поступят организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан», – цитирует Путина сайт Кремля.

Он отметил, что эта мера востребована: уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где трудятся 2 млн 400 тыс. сотрудников. Спрос, как пояснил глава государства, оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство.

«Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что вскоре потребуется последовательно снимать не только санитарные ограничения по коронавирусу, но и избавить экономику от бюрократических ограничений.

«Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных, вынужденных санитарных ограничений. Не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических, административных ограничений и так называемых «рогаток». Немало их, к сожалению, носит хронический характер, сохраняется годами, а то и вообще десятилетиями», – пояснил президент.

Правительство России готово перевести треть требований к строительной отрасли в раздел рекомендаций, пояснил Путин.

Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

19 июня Путину был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.