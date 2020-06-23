В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

«Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 млн строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 млн строк. Файлы можно скачать бесплатно», – пояснил РИА «Новости» Оганесян.

В базе данных хранятся фамилии, имена, отчества, пол, дата рождения, телефоны, адреса электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, название мобильного оператора, регион и часовой пояс пользователей.

Утечка могла случиться из-за уязвимости в сервере базы данных, пояснил основатель компании.

База схожа на предыдущую утечку с портала SuperJob, появившуюся на специализированных форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной.

«База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама. Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала – например, предложений платной публикации или рассылки резюме», – заключил Оганесян.

Компания SuperJob заявила, что утекшая база данных не связана с порталом.

«В SuperJob никогда не было никаких утечек баз данных, мы регулярно проводим аудит безопасности, устраняем найденные уязвимости, усиливаем меры по контролю доступа, используем деперсонализацию данных даже во внутренних сервисах, – везде, где это возможно», – заверили в пресс-службе компании.

Представитель SuperJob отметил, что портал не сохраняет название оператора сотовой связи.

«Скорее всего, это все вообще не имеет никакого отношения к SuperJob. Наша база на порядок больше, а структура данных похожа у всех джобсайтов», – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что данные компания хранит в другом виде, для того, чтобы их получить в таком виде, их должен кто-то дополнительно обработать.

«Возможно, это утечка была у какой-то внешней ATS или крупного клиента. В любом случае, никакой угрозы для пользователей Superjob не существует. В то же время, необходимо учитывать, что пользователи джобсайтов выкладывают свои резюме (данные) в открытый доступ. Таким образом, данные, при большом желании и весомых временных затратах, могут быть собраны недобросовестными работодателями. Но подобные случаи также фиксируются и блокируются специалистами SuperJob», – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась база с данными якобы 115 тыс. россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию.