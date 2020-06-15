Стало известно о возможной утечке данных возвращавшихся на родину россиян

В Сети появилась база с данными якобы 115 тыс. россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию, однако ее подлинность нуждается в проверке, сообщил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Впервые объявление о продаже базы появилось в конце апреля. Продавец просил 240 тыс. долларов за базу и утверждал, что в ней 79,6 тыс. строк. При этом доказательств наличия этой базы продавец не предоставил, а спустя несколько дней объявление было удалено. В июне аналогичное объявление появилось от другого человека, который утверждает, что база актуальна на июнь и в ней около 115 тыс. строк. Стоимость данных продавец оценил в 66,6 биткоина – примерно 627 тыс. долларов, или около 385 рублей за одну строку, передает РИА «Новости».

«Новое объявление было опубликовано 12 июня. … Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные загранпаспорта и страна нахождения», – рассказал Оганесян.

По его словам, база могла быть скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи. «Также существует вероятность, что база может являться фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой – не предоставляет подтверждений существования данных, помимо скриншотов с 34 строками», – отметил эксперт.

По его словам, потенциально при таком наборе данных гражданам грозит весь инструментарий мошенников – от фишинговых писем о якобы начисленных компенсациях до фальшивых звонков с целью получить СМС-код от интернет-банка, причем такие звонки могут осуществляться не только от имени банка, но и под видом представителей госструктур.

Сам продавец, по словам Оганесяна, пишет, что использует базу для кардинга, приобретая на реквизиты имеющихся карт подарочные сертификаты App Store & iTunes Gift Card, которые затем выставляет на продажу.

По данным Минкомсвязи, к 24 мая через портал госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян.