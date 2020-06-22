На станции «Мирный» в Антарктиде в пожаре сгорели лаборатории

В Антарктиде на станции «Мирный» произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

«Нештатная ситуация на станции «Мирный». 21.06.20 в 20 часов 40 минут станционного времени (16.40 мск) на антарктической станции «Мирный» произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении ААНИИ.

Указывается, что, несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью.

«Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Из-за ураганного ветра 20–25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход», – сообщает ААНИИ.

11 человек со станции обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции «Мирный» находятся 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

Указывается, что связь со станцией сейчас установлена, ведется работа по ликвидации последствий пожара, расследуются его причины.

«Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений. Руководство РАЭ ААНИИ круглосуточно на связи со станцией, выполняются все меры для стабилизации ситуации. Мы переживаем за наших полярников и надеемся на скорое восстановление нормальной работы», – говорится в сообщении.