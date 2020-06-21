Жертвами нападения с ножом в британском Рединге стали три человека

В результате нападения в британском Рединге, которое полиция пока не считает терактом, три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения, сообщило полицейское управление по региону долины реки Темзы.

Полиция сообщила, что «офицеры прибыли вместе со службой скорой помощи». На месте нападения «несколько человек были ранены». Сообщается, что «трое из этих людей скончались, еще трое получили серьезные ранения», передает РИА «Новости».

Ведется расследование убийства. Сейчас нападение не рассматривается как террористический акт.

Задержан 25-летний подозреваемый, проживавший в городе.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что задержан гражданин Ливии, а нападение с ножом в парке расценивается полицией как террористический акт. Полиция также сообщила, что между нападением и состоявшейся в городе акцией в поддержку чернокожих нет связи.