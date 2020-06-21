Нападение с ножом после шествия в поддержку чернокожих в Британии сочли терактом

Нападение в парке британского города Рединг расценивается полицией как террористический акт, сообщил источник в правоохранительных органах. СМИ пишут, что есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Daily Telegraph со ссылкой на источник пишет, что убито три человека, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Однако официального подтверждения этой информации не было.

PA сообщает, что задержан гражданин Ливии.

Очевидец – 20-летний фитнес-тренер Лоренс Уорт – рассказал, что мужчина напал на группу примерно из 10 человек, отдыхавших в парке. Перед нападением он «прокричал что-то невнятное». Мужчина «ранил трех из них, очень серьезно, в шею, потом он напал еще на одну группу людей поблизости, ранив человека сзади в шею».

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал инцидент «чудовищным».