В Тбилиси проходит антироссийская акция

Антироссийская акция проходит на проспекте Руставели в Тбилиси в субботу – ее участники собрались в годовщину событий 20 июня 2019 года, когда произошли беспорядки, вызванные визитом российских депутатов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступающие называют Россию «оккупантом» и требуют, чтобы власти признали свои ошибки за прошлогодние события. В основном со сцены выступают молодежные активисты – сторонники оппозиции, однако на митинге присутствуют и все лидеры оппозиционных партий.

На митинге выступил экс-президент Георгий Маргвелашвили, выразивший солидарность участникам акции.

О намерении провести акцию организаторы предупреждали заранее, причем власти Грузии накануне годовщины беспорядков в столице страны, вызванных визитом российских депутатов, напомнили оппозиции об ответственности за случившееся.

«То, что случилось днем 20 июня 2019 года, было нашей ошибкой. А то, что произошло ночью, было преступлением (оппозиционной партии) «Единого национального движения», – заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» депутат Ираклий Кобахидзе.

На момент беспорядков в Грузии он занимал пост председателя парламента и подал в отставку.

Напомним, в июне прошлого года в Тбилиси проводилась Межпарламентская Ассамблея Православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.

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