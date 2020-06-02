Наводнение в финской Лапландии достигло почти полувекового рекорда

Из-за быстрого таяния снегов уровень рек в финской Лапландии поднялся до максимума, зарегистрированного в 1973 году, сообщает Институт окружающей среды Финляндии Syke.

«Наводнение в Лапландии постепенно снижается. В Рованиеми уровень воды немного снизился, но он все еще выше нормы. Ожидается, что наводнение отступит в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» сообщение института.

Уточняется, что в общине Киттиля уровень воды оставался немного ниже уровня для ущерба. А в поселке Ивало уровень воды в выходные снижался, но затем снова немного повысился.

«Масштабы наводнения были очень близки к тому же уровню, что и во время наводнений 1973 и 1993 годов», – сообщили в институте.

Специалисты отмечают, что весенний паводок – это нормальное явление, особенно в Лапландии, но в этом году проблема заключается в рекордном уровне снега, которого не наблюдалось на протяжении 60 лет.

В институте рассказали, что на этой неделе ожидается пик наводнения на всех реках Лапландии.

Как информируют власти, разрушены дороги местного значения, о другом ущербе не сообщается.

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