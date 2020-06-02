Ученые из Петербурга начали разрабатывать вакцину от COVID-19 на основе вируса гриппа

Ученые НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге ведут разработку вакцины от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа, который будет использоваться для доставки коронавируса в клетки, чтобы вызвать иммунный ответ, сообщили в институте.

«В НИИ гриппа ведется разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Мы берем ослабленную версию этого вируса и используем его как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Важно, что иммунный ответ формируется в респираторном тракте, так как коронавирус передается аэрогенно и поражает легкие», – передает ТАСС сообщение института.

Как пояснили в институте, консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. На каком этапе сейчас находится разработка в НИИ не уточнили.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. За минувшие сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 423 тыс. случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5037 человек. Накануне, 1 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9035. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 172.

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