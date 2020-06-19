Судимый актер Долинский предрек «получеловеку» Ефремову смерть в тюрьме

Судимый заслуженный артист России Владимир Долинский призвал родственников погибшего ДТП Сергея Захарова «не убивать» Михаила Ефремова, потому что он может не выйти живым из тюрьмы.

Он подчеркнул, что Ефремов и так «сломлен». Долинский в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, что сам отбывал тюремное наказание и знает, что это.

Актер предположил, что Ефремов «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет заключение.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! (...) Он просто не выйдет из тюрьмы», – передает слова Долинского РИА «Новости».

Актер принес соболезнования родственникам погибшего Захарова, однако он заявил, что если они будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» – считает актер.

По мнению Долинского, адвокатам будет сложно защищать Ефремова, так как «здесь нечего сказать, все налицо».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Долинский ранее отреагировал на смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказав о том, чего актеру ждать в тюрьме.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

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