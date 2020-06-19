Москва ответила на обвинения США в создании «величайших угроз» в космосе

США обвиняют Россию и Китай в создании «величайших стратегических угроз» в космосе без всяких доказательств, заявило российское Министерство иностранных дел.

Пентагон опубликовал аннотацию открытой версии «Оборонной космической стратегии», в которой рассматривает космическое пространство как арену для ведения боевых действий, говорится в комментарии на сайте МИД.

«Четко обозначена конечная цель – обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», – пояснили в ведомстве.

США планируют использовать космос с подкреплением военной силы, причем не только в оборонительных целях, но и для «нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства», добавили в МИД.

«Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств. Подтягивают тезис об изменившейся стратегической обстановке и новом противостоянии великих держав, где космос является «центральной ареной», – подчеркнули в министерстве.

США также пытаются внушить мировому сообществу, что Москва и Пекин якобы пытаются привнести в космос оружие. «Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года как фактор, способствовавший превращению космоса в «арену ведения военных действий». Дескать, в нашей доктрине предусматривается возможность применения «противокосмических» средств для снижения военной эффективности США, их союзников и партнеров, а также «победы в будущих войнах», – отмечает МИД.

Ведомство уточнило, что в Военной доктрине подобных указаний нет, в них идет речь о противодействии попыткам государств добиться военного превосходства с помощью размещения оружия в космическом пространстве.

Ранее в Пентагоне заявили, что в ответ на якобы «существенную угрозу» со стороны России и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

В конце мая Россия обвинила США в милитаризации космоса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.