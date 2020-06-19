Испания собралась ввести для туристов тройной контроль

Испания будет проводить тройной предварительный контроль всех въезжающих в страну туристов после открытия границ, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

«С воскресенья будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля: первый – проверка документов, должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях, проверку температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то он должен будет пройти медицинский осмотр», – передает РИА «Новости» его слова.

Уточняется, что всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов.

Напомним, правительство Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. В стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли.

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