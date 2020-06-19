Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

Актер Александр Домогаров выступил в поддержку коллеги Михаила Ефремова после смертельного ДТП, призвав подписчиков не приходить на его спектакли, так как он потерял желание выходить на сцену перед зрителями.

Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями. «Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей – лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества «людей», и это ужасно, что произошло», – написал актер в своем Instagram.

Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд. При этом актер обвинил подписчиков в том, что те «топчутся на крови», и потребовал от них не приходить на его спектакли.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» – написал Домогаров.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Родные Захарова выразили надежду, что Ефремов получит максимально возможный срок.

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