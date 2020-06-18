Путин объяснил подписание пакта Молотова – Риббентропа

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              Путин объяснил подписание пакта Молотова – Риббентропа

                 18 июня 2020, 22:00
              Фото: Фотохроника ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент России Владимир Путин в своей статье о «Второй мировой войне» объяснил, почему Советскому Союзу пришлось подписать пакт Молотова – Риббентропа с фашистской Германией о ненападении.

              В статье, опубликованной на сайте The National Interest, Путин напоминает о «жестоком и циничном» разделе Чехословакии. Президент отмечает, что именно «Мюнхенское предательство» послужило «спусковым крючком» и сделало великую войну в Европе неизбежной.

              Путин напоминает, что в 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии, пытаясь предотвратить трагедию. Однако Польша, преследуя свои интересы, делала все возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе, заметил президент. Он пишет, что Великобритания и Франция также оставили эту восточноевропейскую страну на произвол судьбы.

              «Ведущие европейские державы не хотели признавать смертельную опасность, которую представляет Германия и ее союзники для всего мира. Они надеялись, что они сами останутся нетронутыми войной», – заявил Путин.

              Он указал, что мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учета его интересов. Путин пишет, что Великобритания и Германия имели закулисные контакты летом 1939, а переговоры Лондона, Парижа и Москвы намеренно западными партнерами затягивались. На это указывают архивные документы. Польша же вообще не хотела иметь никаких обязательств перед советской стороной и отвергала идею совместных действий с Красной Армией по борьбе с вермахтом, пишет Путин.

              «В этих условиях Советский Союз подписал Пакт о ненападении с Германией, сделав это практически последним среди европейских стран. Кроме того, это было сделано перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные боевые действия на реке Халхин-Гол», – заявил президент.

              Он подчеркивает, что сегодня существует «много спекуляций и обвинений в адрес современной России» в связи с подписанным тогда пактом о ненападении.

              «Да, Россия является правопреемницей СССР, и советский период – со всеми его триумфами и трагедиями – неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Однако вспомним, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому пакту Молотова-Риббентропа. Верховный Совет в своем постановлении от 24 декабря 1989 года официально осудил секретные протоколы как «акт личной власти», который никоим образом не отражал «волю советского народа, не несущего ответственности за этот сговор», – заявил Путин.

              Кроме того, отметил он, в настоящее время неизвестно, существовали ли какие-либо секретные «протоколы» или приложения к соглашениям ряда стран с нацистами.

              «Единственное, что остается сделать, – это поверить им на слово. В частности, до сих пор не рассекречены материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам. Поэтому мы призываем все государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов военного и довоенного периодов – так, как это делала Россия в последние годы. В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с привлечением историков», – подчеркнул российский лидер.

              Президент подчеркнул, что попросил извлечь из архивов весь массив материалов, касающихся контактов между СССР и Германией в августе и сентябре 1939 года. Он пишет, что для СССР «альтернативы не было» – в противном случае Советский Союз столкнулся бы с серьезным повышенным риском, так как старая советско-польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска.

              «Вряд ли есть смысл использовать сослагательное наклонение, когда мы говорим о прошлых событиях. Скажу только, что в сентябре 1939 года советское руководство имело возможность переместить западные границы СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но решило не делать этого», – заявил президент.

              Он подчеркивает, что все ведущие страны мира в той или иной степени несли ответственность за начало Второй мировой войны. Также он указал, что нет архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.

              Статья Путина опубликована в четверг в журнале The National Interest на английском языке. В пятницу выйдет ее перевод на русский язык на сайте Кремля. В материале говорится, в частности, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.

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