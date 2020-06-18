На Украине подсчитали сокращение численности населения в 2020 году

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
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      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              На Украине подсчитали сокращение численности населения в 2020 году

                 18 июня 2020, 19:14
              Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Численность населения Украины за четыре месяца 2020 года сократилась на 0,23% – до 41 млн 806,2 тыс. человек, сообщила государственная служба статистики страны (Госстат).

              «Численность населения на Украине по оценке на 1 мая составляла 41 млн 806,2 тыс. лиц. В течение января – апреля численность населения уменьшилась на 96 тыс. человек», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

              По этим данным, смертность в стране вдвое превысила рождаемость.

              «Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших – 47 новорожденных», – добавили в Госстате.

              С января по апрель на Украине родилось 92,3 тыс. детей, в аналогичный период 2019 года – 99,1 тыс. детей.

              Также за четыре месяца число приехавших на Украину превысило число выехавших на 6755 человек.

              По итогам 2019 года число жителей Украины сократилось на 250,8 тыс. человек до 41,9 млн человек.

              В январе украинский министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.

              Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала статистику, согласно которой за последние двадцать пять лет население Украины сократилось более чем на четверть.


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