МЧС предложило увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

МЧС предложило ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. МЧС указывает, что существующих мер административной ответственности мало для «воздействия на противоправное поведение», передает ТАСС.

Предлагается повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, невыполнение норм по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также за невыполнение требований в области гражданской обороны.

Подчеркивается, что правильная работа таких систем во время пожаров позволяет резко снизить число погибших и пострадавших, а также степень ущерба имуществу. Кроме того, МЧС добивается введения штрафов в 600–800 тыс. рублей за нарушения требований при проектировании АСП. Согласно прогнозу министерства, доход бюджета от штрафов увеличится на 900 млн рублей.

Напомним, источник сообщал, что при пожаре в «Крокус Сити Холле» 22 марта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка.