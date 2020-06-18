Освобожденный из тюрьмы в США программист Лисов рассказал о заключении

Россиянин Станислав Лисов, приговоренный в ноябре 2019 года американским судом к четырем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, после прибытия на родину рассказал о своем заключении.

«Все время – в заключении, в полете, при прохождении границы – я думал только о том, когда увижу жену. Конечно, я очень рад, что вернулся. Мне, правда, предстоит провести две недели на карантине в Москве, но, по сравнению с годами в тюрьме, это самое легкое испытание, – рассказал RT Лисов после возвращения в Россию.

По словам россиянина, о своем возвращении в Россию он узнал после решения суда, когда пришлось признать вину.

Программист рассказал, что при задержании в Испании полиция не разговаривала на английском, а переводчика ему не предоставили.

«Мы с женой возвращали машину, которую взяли напрокат, в аэропорту Барселоны. Прямо на стоянке к нам подошли несколько полицейских в штатском и что-то попросили на испанском. Начали что-то рассказывать, показывать, жестикулировать, но без слов на английском или русском. В итоге заковали в наручники и отвезли в полицию. Я не мог понять, почему меня задержали, а переводчика мне не предоставили», – рассказал Лисов.

Он добавил, что в общем ему пришлось провести в разных тюрьмах три с половиной года: сперва в Испании, потом по экстрадиции в США. Лисов подчеркнул, что условия содержания в тюрьме США и Испании очень разные.

«Бытовые условия в Америке были объективно намного хуже, но там было больше телефонных разговоров, был доступ к компьютеру. В Испании с родственниками было сложнее связываться: звонков меньше, они короче, сбрасывались, не каждый день получалось позвонить», – рассказал он.

Также Лисов отметил, что больше всего за время заключения ему не хватало родных и близких людей, а в остальном нужны никакой не было.

«Связь между мной и программой, которая якобы взламывала счета, заподозрили по моим серверам. Фактически это были даже подозрения на подозрение. До этого я обслуживал сайты для Штатов и Европы, у меня было много клиентов, так что теоретически там каким-то образом могло засветиться мое имя», – уточнил программист.

По его словам, в американских СМИ идет огромное количество пропаганды против России, «русских хакеров», которые не только якобы вмешиваются в выборы, «но и вообще повинны чуть ли не во всех грехах».

В среду, 17 июня, Лисов из Нью-Йорка прибыл в Москву. Две недели ему предстоит провести на карантине, после чего он сможет вернуться домой в Таганрог.

Напомним, 13 января 2017 года Лисов был задержан в Испании по запросу ФБР. Власти США подозревали программиста в разработке банковского вируса. В феврале 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в США, а в ноябре 2019 года Лисова приговорили к четырем годам заключения.